疫情走緩，圓剛科技疫情後首度召開實體新品發布會，不同於往年都採單品出擊，今年則傾向以解決方案呈現，並以此邏輯做出發點，將產品擴增為商務會議、混合辦公、數位教育、電競直播、Vtuber 虛擬形象五大領域。

圓剛在新品發表會上除深入分享上半年新品外，亦就PA511D多功能視訊會議攝影機對新型態會議的革新與影響多所闡述。

圓剛指出，PA511D 多功能視訊會議攝影機係因應 BYOD(bring your own device 自備筆電)的應用而設計，在現代行動化、小型化的會議，使用者更希望能在自備的設備上，快速的進行資訊交流，分享展示工作內容，PA511D 即為此一趨勢量身打造，將企業級的4K視訊與清晰的通話音訊，與行動化、一站式的使用需求結合，並提供堅實的售後維護與免費的試用申請。

除此之外，圓剛科技也於今日分享產品應用革新，自疫情爆發以來，企業、個人從原本的遠距方案，轉變為能數位化、能同時連接現場與線上的混合式方案，圓剛科技將以一直以來以使用者導向的產品設計，將高品質的影音設備無縫整合遠 端與現場，應用於教育與商務領域；消費端則由原有的電競直播解決方案，與 時下流行 Vtuber 熱潮結合，推出獨立研發的 Vtuber 軟體，或與外部 Vtuber 軟體整合，以直播控制器整合，讓創作者輕鬆控制虛擬形象，更專注於內容創作。

展望2023年，圓剛科技表示，圓剛科技的研發實力仍然炙熱，期待於年中 Computex 2023， 推出更多全新產品組合，為新世代的創作者、企業主提供更堅實的軟硬體支援，強化工作效率與生產力。