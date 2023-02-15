雲林地檢署與警方1月13日破獲上億元偽鈔案，讓1.2億元偽鈔免於流入市面，15日雲林地檢署表示7名被告依《妨害國幣懲治條例》、《組織犯罪防制條例》等罪偵結起訴，偽造面額1億2049萬1500元偽鈔全數聲請沒收。

農曆春節前各縣市陸續出現偽鈔，檢警非常重視展開調查，但苦於缺乏相關線索遲遲沒有進展，直到去年底虎尾警分局接獲1名計程車司機報案，提供犯嫌長相與去處，檢警才找到突破口。

雲林地檢署表示，偽鈔集團廖男、洪男、李男、楊女，自2022年11月初開始製作偽鈔，由廖男、楊女指示洪男排版，設計面額新台幣100元、500元、1000元、2000元偽鈔電子圖檔，再由洪男與李男送往印刷廠印製。

朱男則於2022年11月6日起，多次以每張1元價格向廖男購買偽鈔，再以每張7元賣給黃男等人，黃男又把70張偽鈔交給張男使用，張男在雲林縣虎尾鎮、屏東縣屏東市使用偽鈔購物、搭乘計程車，結果被計程車司機舉報，檢警才得以循線破獲整個偽鈔集團。