歐盟對俄最新一波制裁 規模110億歐元
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）15日表示，歐盟各國正在協商規模110億歐元的最新一波對俄制裁行動，且這回制裁名單還包括7個伊朗組織及其他對俄提供軍事設備的國家，希望全面防堵俄羅斯取得無人機、飛彈、直昇機及其他電子武器零件。歐盟各國外長預計在下周會議中討論細節，目標在2月24日俄烏戰爭一周年之前完成最終表決。
歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）15日表示，歐盟各國正在協商規模110億歐元的最新一波對俄制裁行動，且這回制裁名單還包括7個伊朗組織及其他對俄提供軍事設備的國家，希望全面防堵俄羅斯取得無人機、飛彈、直昇機及其他電子武器零件。歐盟各國外長預計在下周會議中討論細節，目標在2月24日俄烏戰爭一周年之前完成最終表決。
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