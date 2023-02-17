浙江駕訓班教練單利杭撞臉楊洋（如圖）走紅回應：去年業績中下等，沒打算當網紅。（九派新聞）

大陸九派新聞17日報導，近來浙江一駕校（駕訓班）教練單利杭因外表酷似大陸偶像明星楊洋走紅。與刻板印象中「人狠話多」「簡單粗暴」的駕訓班教練不同，單利杭因好脾氣、高顏值收穫學員好評，甚至還收到過「從不罵人，細心教導」錦旗。

九派新聞報導，單利杭來自浙江衢州常山縣，今年29歲。他自2018年起從事駕校教練工作，至今已將近5年。

九派新聞報導，對於突然走紅，單利杭感到意外。其實，在這次走紅之前，就有不少網友評價他撞臉各路明星，「說像啥的都有，我已經習慣了」。曾經，也有女生為了一睹他的真容，專門跑到駕校去看他。但在單利杭看來，自己沒有什麼特殊之處，就是一個普通人。

而選擇駕校教練這份職業，他也並未講出特別的原因。「那時候找不到好工作，剛好看到駕校在招教練，還幫忙交保險，我就想著先去試試，沒想到堅持到了現在。」

駕校教練多為四五十歲的中年男性，單利杭的形象與傳統教練的形象不符，曾被考試中心的工作人員誤認成學員。當然，教學這幾年，他也掌握了一些駕校教練的「通用技能」，比如當學員操作不當時，他會調侃說「你開的是車，不是坦克」。

日常工作中，他的時間依據學員的空餘時間有所調整，雖然沒有雙休，但相對自由。寒假剛過，他的工作又回歸淡季，大部分時候可以休息半天。

談及過去的業績時，單利杭說，「屬於中下等」。去年，他一共招了50餘名學員。近日，隨著網路人氣越來越高，來找他諮詢學車問題的粉絲也絡繹不絕。不過這些諮詢的人都身處外地，還沒有人找他線下報名。

對於未來，他表示並沒有多餘的想法，「我目前對這個工作還比較滿意，也沒有做網紅的打算，先繼續幹吧，未來走一步看一步。」