南韓國防部今天表示，韓美將於下週在華府舉行核武兵棋推演，以提升美軍核武操作能力，因應北韓威脅。

路透社報導，已擁核武的北韓去年飛彈試射次數創新高，包括射程可達美國本土的洲際彈道飛彈，同時也恢復核試準備工作，是2017年以來頭一遭。

南韓國防部表示，此次兵推名為「嚇阻戰略委員會桌上演習」（Deterrence Strategy Committee Tabletop Exercise），訂2月22日在五角大廈舉行，雙方國防決策高層都會參加。

美韓去年同意每年舉行這類兵推，今年是第一次。首爾尋求增強對美國延伸嚇阻的信心，認為美國軍力尤其核武力量，可以嚇阻對手攻擊盟邦。

韓國代表團將由國防政策室長許泰根（Heo Tae-keun,音譯）率領，美方代表團由負責東亞事務的國防部副助理部長莫漢達斯（Siddharth Mohandas）、負責核武和反制大規模毀滅武器政策的副助理部長強生（Richard Johnson）帶領。

南韓國防部在聲明指出，韓美雙方將把重點放在應對北韓核威脅，就情報共享和協商程序等各種強化美國延伸嚇阻的方案深度討論。

韓美代表團還計劃23日參訪位於喬治亞州的金斯灣（Kings Bay）海軍基地，基地內駐有美軍主力核潛艦。