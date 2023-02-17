台灣中部推出區域治理平台，共有8縣市共同合作將資源極大化；高雄市長陳其邁今天宣布南部區域治理平台將於3月啟動，包括嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、台東等縣市都會參加。台東縣政府今天表明立場，「希望不要為了平台而成立平台。」
台東縣政府祕書長盧協昌指出，大家都很關心台東縣政府是否參加「南部區域治理平台」，他說，首先希望不要為了平台而成立平台；但如果這個平台，能夠對於東部以及南部政體發展和治理往好的方向，台東縣政府會支持。
台灣中部推出區域治理平台，共有8縣市共同合作將資源極大化；高雄市長陳其邁今天宣布南部區域治理平台將於3月啟動，包括嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、台東等縣市都會參加。台東縣政府今天表明立場，「希望不要為了平台而成立平台。」
台東縣政府祕書長盧協昌指出，大家都很關心台東縣政府是否參加「南部區域治理平台」，他說，首先希望不要為了平台而成立平台；但如果這個平台，能夠對於東部以及南部政體發展和治理往好的方向，台東縣政府會支持。
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