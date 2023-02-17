許多人都有玩過夾娃娃機的回憶，不過有網友發現，近年來這股流行似乎逐漸退燒，儘管路邊還是能看到許多夾娃娃機店，卻越來越少有人光顧，讓他納悶為何夾娃娃機店能屹立不搖？貼文一出，就有內行網友分享原因，並透露友人放了20箱泡芙全被夾光，從3間店擴展到6間店，每間店一個月至少淨賺2、3萬元。

有鄉民在PTT八卦板發文表示，大約從2年多前就聽聞娃娃機退燒的傳言，不時都會聽到台主虧錢、認賠的消息，然而最近他到中和南勢角興南夜市時，發現竟然有1/3都是夾娃娃機店，只不過客戶寥寥無幾，沒什麼人在玩，且晚上10點就有店家準備打烊，讓他不禁好奇：「夾娃娃機店為啥還沒倒光？」

對此，有網友分享友人開娃娃機店的經歷，透露對方和另外2名合夥人共開了6間店，還請了2名工讀生來排娃娃，雖然人潮不多，但不多開幾間，也會有其他競爭者搶市，「有點像小七跟全家互開在隔壁的感覺」，初期成本雖高，不過撐過半年後開始賺錢，每間店一個月淨賺2、3萬元。

友人透露，邀請台主進駐的主要目的，是希望能讓夾娃娃機店看起來比較熱鬧，而近期的經營策略則是擺放零食，光是在過年期間就友20箱泡芙被夾光，讓該名網友詫異，直說：「本來以為疫情他撐不住，沒想到店面從3間變6間」。