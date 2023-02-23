室內口罩令鬆綁20日上路，除醫療機構、公共運輸強制戴口罩外，其他場域由民眾自行決定是否要戴，至於各級學校、幼兒園則到3月6日才鬆綁，不過學校內雖然口罩還沒脫，但兒科醫師紛紛表示，門診腸病毒個案已經增多，提早開始流行，大家小心。

兒童感染科顏俊宇昨天（22日）在臉書發文，以往腸病毒都是3月開始流行，暑假達到高峰，秋冬可能只有零星個案，但最近診間出現不少腸病毒個案，提醒大家提高警覺。其中收治到一名7歲女童腸病毒痊癒後一個月出現脫甲症，指甲因為發炎反應暫時中止生長，導致多隻指甲橫向斷裂，但指緣的指甲沒有與甲床分離，通常在病發1-2個月後發生，常見於克沙奇A6型腸病毒。

小兒科醫師王韋力也在臉書指出，最近常常在診間遇到腸病毒患者，「大家還是要小心」，顏俊宇也留言附和「我最近也看到不少腸病毒，慘慘。」

根據疾管署統計，2月5至11日國內腸病毒門急診就診共計1585人次，較前一周1363人次上升16.3%。疾管署指出，腸病毒是靠口糞、飛沫傳染，其中很多是沒有症狀的感染，或只出現類似一般感冒的輕微症狀，常引起手足口病及疱疹性咽峽炎，5歲以下嬰幼兒是重症高危險群，而酒精對腸病毒的消毒效果有限，需時常清洗幼兒接觸物品，平時則要勤洗手。