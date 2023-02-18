俗稱電動自行車的「微型電動二輪車」已正式納入管理，新制上路規定多多，金門縣警局金湖分局新任分局長陳科宏日前親自率隊，至轄內微型電動二輪車出租業者宣導新制相關法令，以避免違規受罰。

金湖分局表示，「微型電動二輪車」其動力形式以電力為主，最大行駛速率為每小時25公里以下，車重不含電池在40公斤以下，或車重含電池60公斤以下。符合上述條件下的「微型電動二輪車」需應經檢測及型式審驗合格，並依規定登記、領用、懸掛牌照及投保強制險後始得行駛道於道路。

金湖分局也指出，2022年11月30日前已有【審驗合格且配有合格標章】之使用中微型電動二輪車，則有2年的掛牌寬限期，即須於2024年11月29日前至監理單位辦理規定登記、領用、懸掛牌照。另公路監理機關為增加民眾申請掛牌納管意願，自2022年11月30日起至2023年12月31日止辦理「使用中微型電動二輪車領牌登記」可享有免徵規費450元的福利。

湖警再次提醒鄉親，在法令施行前購買的微電車，須在2年之內登記領用掛牌，且須年滿14歲才能騎乘、要戴安全帽、要行駛慢車道或靠右側路邊、不得擅自改裝電子控制裝置、不得載人、行駛時不可使用手機，如若酒後騎乘微電車仍可能觸犯刑法公共危險罪，付出慘痛代價；呼籲民眾務必遵守規定，不可心存僥倖，才能保障自身及其他用路人的安全。