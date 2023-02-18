南美洲友邦巴拉圭將於四月底舉行總統選舉，在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）曾表態若勝選將與台灣斷交，並和中國開展關係。巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）今天在與媒體茶敘時表示，任何一位總統若做出這樣的決定，都會是歷史性的錯誤。

艾里格里在被提名在野聯盟候選人後受訪表示，巴拉圭的畜產和穀物業的利益並未從和台灣的關係中獲得足夠回饋，因此巴拉圭應該要跟中國建立關係。執政黨候選人潘尼亞（Santiago Pena）則說，若他贏得選舉，巴拉圭與台灣的邦交將不受影響。根據民調，潘尼亞目前仍領先艾里格里。

阿布鐸說，不希望下任政府不尊重台巴長期以來的友誼關係，甚至做出誤判，「如果做出這樣的決定，一定是歷史性錯誤，而我不相信接下來的大選結果會影響雙邊關係。」

阿布鐸指出，選舉過程中，任何候選人提出對於外交政策的不同想像是可以理解的，可是候選人的選舉語言和成為執政者後往往是不太一樣。何況在這場選舉中，巴拉圭和台灣的邦交不見得是民眾在意的熱門議題，巴拉圭和台灣共同體，相信沒有任何人會想要改變這段關係。

被問到執政期間中國是否曾派人接觸？阿布鐸說，巴拉圭歷史上只有和中華民國台灣建立邦交關係，而我們是策略夥伴關係，雙邊對於加強深化關係做了許多工作，執政的這段時間都沒有與中國接觸。