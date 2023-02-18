毛爸毛媽看過來，新竹縣2023年度犬貓絕育列車開跑囉！新竹縣動物保護防疫所表示，今年度補助金母犬貓加碼300元至1500元，公犬貓則補助800元，請民眾攜帶愛犬愛貓至新竹縣配合的動物醫院絕育，混種犬貓還可預約免費節育活動今年第一場於3月在新埔登場，即日起開放預約，補助經費有限，歡迎及早申請、先搶先贏。

動保防疫所表示，2015年增修的動物保護法中明訂，為家中毛寶貝絕育是飼主的責任，毛寶貝絕育除了符合法令規範，也可以預防老年時常見的生殖系統疾病，如公犬的圍肛腺瘤或攝護腺肥大等疾病，母犬常見的子宮蓄膿及乳腺瘤等。另外，為流浪犬貓絕育，可從繁殖的源頭減緩增長速度，解決遊蕩犬貓數量過多的問題。

新竹縣今年度第1場混種犬貓3合1免費絕育活動，訂於3月19在新埔下寮社區活動中心舉行，活動採預約制，無法現場報名，數量有限，額滿為止，相關活動報名資訊請逕洽社團法人中華動物福祉國際交流協會，報名專線0911-010296。

新竹縣動物保護防疫所每周開放1天為縣內混種流浪犬貓免費絕育，統計今年1、2月完成160隻，民眾若有需求可洽防疫所收容管制課03-5519548分機403預約報名。新竹縣今年度相關絕育活動公告在新竹縣動保所官網https://reurl.cc/rL8D5x或臉書新竹縣動物行動派。