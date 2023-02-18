新竹市政府18日宣布放寬長輩全口假牙補助資格，將設籍年限延後是2023年1月1日即可獲補助。（陳育賢攝）

新竹市政府18日宣布放寬長輩全口假牙補助資格！過去新竹市的長輩全口假牙補助對象為2019年1月1日之前設籍於新竹市的65歲、原住民55歲以上長者，即日起設籍條件放寬至2023年1月1日前設籍竹市即可以申請全口假牙補助，最高1人6萬元，預計再增300人受惠。

市長高虹安指出，新竹市65歲以上長輩比例佔全市人口13.5％，長輩最常遇到健康問題，就是牙科疾病與缺牙，造成進食困難，進而影響營養攝取，也因缺牙影響外觀，使長輩減少走出家門意願，市府與牙醫師公會一起努力，自2015年起推動長者全口活動假牙補助，也感謝議會支持，全方位照顧長輩健康。

而自今年起放寬全口活動假牙補助資格，過去為2019年1月1日前設籍竹市長輩才享有優惠，現在放寬補助條件為2023年1月1日前設籍竹市長輩（符合新竹市安老津貼給付之資產及居住條件）及55歲以上原住民（符合國民年金條件）裝置全口活動假牙，每位補助最高6萬元。

市府除了感謝新竹市牙醫師公會全力相挺，並提供牙醫師人力，讓市府能夠順利推動全口活動假牙補助，未來也將持續擴大長者福利，維持發放安老津貼及重陽敬老金、延續老花眼鏡和拐杖輔具補助，並升級敬老愛心卡適用範圍，未來將可使用於農會直銷站、國道客運及部分藥局等，現已著手規畫中。

衛生局長陳厚全指出，竹市是自2015年起推動高齡友善固齒整合照護計畫，推動長者全口活動假牙補助，從裝戴假牙、提供1年內品質保固及免費調整與修改的照護，截至目前已有2885名長輩受惠。

而現場贈送的假牙開運禮包內容物包括有清潔錠、浸泡盒、清潔刷及餐具組，方便爺奶隨身攜帶、保持口腔健康，符合資格對象於今年12月31日前來衛生局申請裝置活動假牙，皆可獲開運禮包，限量300份、送完為止。

另，竹府也將持續提供65歲以上之長者及55歲以上原住民免費口腔篩檢，符合資格者可攜帶身分證至3個區的衛生所或至衛生局領取口腔篩檢券，並攜帶健保卡至竹市41家「高齡友善固齒整合照護診所」，免付掛號費及部分負擔做口腔檢查，配合診所可至衛生局官網的《國民保健服務》的「假牙專區」查詢。民眾若有相關假牙裝置及口腔篩檢問題，歡迎電洽諮詢專線03-5355515或撥打1999服務專線。