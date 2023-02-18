合正股票2月20日起暫停交易 19:322023/02/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心18日表示，合正科技（5381）上櫃有價證券自2月20日起暫停交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 合正科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自2月20日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 土耳其股市重開 飆近10％ 皇將股票自2/15暫停交易 宏碁資訊自2/15起得為融資券交易 #合正 #暫停交易 #合正科技 #櫃買中心 #因有 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 神準去年每股大賺二個股本成定局 20:132023/02/08 財經 ETF外幣交易櫃檯買賣 有影 04:102023/02/06 證券．權證 《櫃買市場》全達內控缺失 遭罰違約金5萬元 07:482023/02/17 財經 陳永誠：櫃買中心今年三大業務重點方向 12:032023/01/30 財經 櫃買中心2/16將審議鏵友益公司上櫃案 16:252023/02/13 財經 櫃買中心16日將審議鏵友益公司上櫃案 10:432023/02/16 財經 神準業績爆發 去年穩賺2股本 04:102023/02/09 證券．權證 櫃買中心ETF及ETN好禮獎不完 20:232023/01/31 財經 櫃買中心13日將審議雄順公司上櫃案 12:202023/02/13 財經 櫃買中心海外招商 首站揮軍大馬、泰國 04:102023/02/16 財經要聞 櫃買 今審議鏵友益上櫃案 04:102023/02/16 證券．權證 櫃買中心2023年海外招商首站前進馬來西亞及泰國 22:282023/02/14 財經 櫃買市場投資人講座 3月強勢登場 18:472023/02/13 財經 櫃買中心2/13將審議雄順公司上櫃案 17:042023/02/08 財經 億杰公司內控重大缺失 遭處違約金50萬元 17:212023/02/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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