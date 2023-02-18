合正科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自2月20日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

土耳其股市重開 飆近10％
皇將股票自2/15暫停交易
宏碁資訊自2/15起得為融資券交易
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