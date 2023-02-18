綜合會議直播與外媒報導，王毅在慕尼黑安全會議指出，為維護台海和平，必須堅決反對台獨。違背一個中國原則，無論怎麼包裝，都是對中國領土完整的嚴重侵犯，亦是對台海和平的現實威脅。

對於美國，王毅表示，美國以戰機擊落氣球是濫用武力，明顯違反國際慣例。美國也用盡一切手段打壓中國，例如科學與晶片領域的措施，嚴重違背自由貿易的原則，完全不是公平競爭。

中國外交部18日晚公布，王毅在會議上表示，建設一個更加安全的世界，是各國人民的強烈願望，我們都要堅持尊重各國主權和領土完整，都要堅持通過對話協商和平解決爭端，都要回歸聯合國憲章宗旨和原則，都要重視發展的關鍵作用。

王毅回應包括烏克蘭問題、中美關係、台灣問題，王毅指出，中國將發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，中國將繼續站在和平一邊，站在對話一邊。王毅表示，中方還將發表「全球安全倡議概念文件」，為解決當今安全困境提出更可行的舉措。