據美國之音報導，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)美東時間2月23日強調了美國在晶片領域保持世界領先地位的重要性，但美國不是以自給自足為目標。她還表示，她也不願意對美國的大公司進行補貼，「當92％的晶片都依賴台灣時，美國別無選擇，必須進行這項國家安全投資」，同時繼續與盟友及夥伴合作，加強對中國的出口管控，贏得與中國的競爭。

雷蒙多：《晶片與科學法》將使美國成為技術超級大國

雷蒙多23日在喬治城大學闡述了拜登政府未來十年實施《晶片與科學法》的計畫，「這部法律引發的研究創新和製造業將使美國成為最頂尖的技術超級大國，為下一代確保我們的經濟和國家安全。就像我們在核能和太空競賽中的領導地位一樣，我們維持先進技術競爭優勢的能力對於我們確保負責任地部署該技術的能力至關重要。」

去年八月被拜登總統簽署成為法律的《晶片與科學法》的總投資為2800億美元，提振美國與中國競爭的能力，其中包括畫撥520億美元支持美國的半導體產業的製造與研發，以幫助美國重新獲得半導體晶片製造的領先地位。

雷蒙多宣佈，美國商務部下周啟動390億美元的資金申請程序，重點用於商業性的晶片製造設施。這筆錢將鼓勵公司在美國本土製造半導體。在接下來的幾個月裡，美國商務部將為供應鏈和研發投資提供額外的融資機會。

她說，到2030年，美國將設計和生產世界上最先進的晶片，擁有至少兩個新的大型尖端晶片製造工廠集群，每個集群都將包括一個強大的供應商生態系統、不斷創新新工藝技術的研發設施，以及專業的基礎設施。另外，美國將開發多個大批量先進封裝設施，並成為封裝技術的全球領導者。美國的晶圓廠也將以具有經濟競爭力的條件生產先進的存儲晶片。

她說，如果美國做對了的話，到本世界末，美國會把晶片從概念到商業化的預計成本削減一半。而且在這個過程中創造大量的高薪工作，「美利堅合眾國將成為世界上首屈一指的目的地，在這裡我們的研究實驗室可以發明新的尖端晶片架構，為每一種最終用途設計，進行大規模的製造並採用最先進的技術進行封裝。當今世界任何地方都不存在這種技術領先地位、供應商多樣性和抗壓性的組合。在我們成功實施該計劃之前，它不會存在於世界任何地方。我們會做到。」

美國不是要實現晶片的自給自足

不過，雷蒙多承認，美國要實現這個雄心勃勃的目標並不容易，需要私營部門對晶片和供應鏈進行投資以及吸引和培訓足夠多的合格勞動力從事製造業的工作。

雷蒙多強調，美國的目標並不是生產美國所需要的所有晶片，「我不希望你離開這裡時以為我的意思是我們需要在美國製造我們使用的所有晶片。那不是我們的目標，那不是個明智的目標。就像我們開始討論時所表明的，我們絕不希望將自己與全球市場、競爭或貿易隔離開來。 絕對不是。但我們希望贏得這場創新競賽，我們希望保護我們的國家安全和經濟未來。坦率地說，我們需要處於更有利的地位，才能在這個競爭激烈而且是全球化的行業中引領世界。」

政府投資半導體是國家安全投資

不過，拜登政府通過政府出資鼓勵美國公司在本土進行晶片製造的做法也引發了一些人的擔憂。雷蒙多對此回應，在很多方面，包括她在內的很多人，都不願意做這種對大而且盈利的公司進行補貼的事，但美國別無選擇。

雷蒙多說：「當你92％的芯片都依賴台灣時，你別無選擇。在美國建造晶圓廠的成本目前比在台灣建造晶圓廠的成本高出30％。這是我們必須進行的一項國家安全投資。」

她還表示，半導體行業是獨一無二的，「它們的獨特之處在於它們的無處不在。半導體構成了所有先進技術的基礎，從人工智能，量子計算，雲端，大數據和晶片基礎。這些技術中的每一項都可以被用於人類的福祉。或者落入壞人之手的話，可能會被用於我們從未見過的惡意目的。所以這裡的利害關係不能再大了，不能再大了，這就是我們必須贏的原因。」

與中國競爭有進攻與防禦性戰略

在被問到《晶片與科學法》以及對中國實施的出口限制將如何影響美中關係時，雷蒙多回答：「當我考慮我們與中國的競爭時，即我們將使它保持為競爭關係而不是衝突，我們有一個進攻性戰略和一個防禦戰略。這個防禦戰略是出口管制，不讓中國獲得我們的超高端技術。但進攻性戰略更重要，這就是投資美國。」

雷蒙多表示，如果美國投資於自己的人才，允許企業家和研究人員做他們最擅長的事情，允許美國公司做他們最擅長的事情，去創新、競爭和擴大規模，那麼美國就可以在與世界上任何人進行的競爭中勝出，在創新方面勝出。

美國繼續與盟友與夥伴合作，包括實施對中國的出口限制

不過，雷蒙多強調了與盟友及夥伴合作的重要性，而至關重要的是，美國將在與盟友協調的情況下繼續實施有關的限制措施，以保護美國及其盟友不會受到惡意行為者濫用這些技術的傷害。

雷蒙多說，「我們急於繼續與我們的合作夥伴和盟友合作，以創建多樣化、有韌性和可持續的供應鏈，制定符合我們價值觀的技術標準，並投資於我們共同的數位未來。進行出口管控的正確途徑是與美國的盟友與夥伴合作。這意味著對我們的盟友保持透明，並與他們合作制定戰略。反過來，這將使我們的聯合供應鏈更具彈性和多樣化。它將阻止我們所有人展開補貼競賽。」