中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與日本外相林芳正會面後，外傳中日安全對話將在22日舉行，但中國大陸官方尚未證實。（翻攝自中國外交部網站）

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與日本外相林芳正會面後，外傳中日兩國將在22日舉行安全對話。對此，專家認為，日本在對華政策上會秉承所謂的「日式靈活」，這意味著日本在地緣政治和安全上服務於美國，但又不會和中方「撕破臉」。

綜合外媒19日報導，日中雙方已同意在東京舉行外交和防務部門高官出席的「安全對話」。若實現，將是2019年在北京舉行中日安全對話之後的首次。對話將在21日和22日舉行。不過，大陸《環球時報》指出，中國大陸官方尚未證實這一消息。

外媒透露，預計日本外務審議官山田重夫和防衛省高官等將出席安全對話，並將就去年12月日本閣議通過的《國家安全保障戰略》等安保3文件進行說明。而林芳正曾表示，日中兩國有許多「迫切要處理的議題」，其中也包括台海局勢、釣魚台問題等。

大陸黑龍江社科院東北亞研究所研究員笪志剛接受《環球時報》採訪時表示，2019年後，日本不斷增強對華府打壓中國大陸政策的配合，中日關係呈下行態勢，中日安全對話也處於中斷狀態。此次兩國若能恢復安全對話，對中日管控分歧、處理危機、避免偶發事件導致的衝突，將是一件積極的事情。

笪志剛還指出，儘管通過一次對話無法解決中日間許多懸而未決的問題，但對於維護兩國關係和地區局勢的穩定，阻止一些事態的進一步升級，仍然具有建設性。

然而，日本陸上自衛隊與印度陸軍從17日起舉行為期半個月的聯合實戰訓練，這也是兩國首次於日本國內展開聯合實戰訓練；另從16日到3月12日，日美雙方總計派出約1700人，投入在日本九州及沖繩等地舉行的離島防衛聯合訓練。該訓練此前一直在美國本土舉行，這是首次轉移到日本國內。

對此，笪志剛分析稱，日本在對華政策上依然秉承著一種所謂的日式靈活，即「兩面性」，在地緣政治和安全上服務於美國，配合華盛頓形成各種遏制中方的機制和圈子，但在市場和經濟上尋求與中方的密切關係。而這種兩面性意味著日本會加強和美國等國的協調配合，但又在動作上會保持一定謹慎，不會和中國大陸「撕破臉」。