大陸去年人口首度出現負成長，外界因此對中國經濟發展抱持更加保守的看法，甚至認為中國經濟因人口老齡化「趕不上美國」。中國社會科學院前副院長蔡昉認為，這種說法有誤，因為中國還有許多勞動力可從農業就業人口中轉移出來。

綜合財經網等陸媒報導，蔡昉26日在第五屆全球財富管理論壇表示，很多對中國經濟進行預測的人都認為中國經濟將來不會太快，甚至有可能趕不上美國，其中最主要的因素是說中國人口老齡化，勞動力供給是負的，「但是說錯了」。

蔡昉指出，從勞動年齡人口來看是負增長，但是對中國來說，新增勞動力核心是從農業向外轉移，把處於剩餘狀態的勞動力轉向生產率更高的就業崗位。

蔡昉強調，國際上隨著經濟發展水準的提高，農業就業比重是下降的，比如發達國家的就業比重平均是3％，中國的農業就業比重是23％，因此最多的情況下，中國未來走向現代化的途中可以轉出20個百分點，而一個百分點對應的就是700多萬勞動力，潛力其實比很多國家的勞動年齡人口的正增長還要大的多的多。

蔡昉直言，「大家可以隨便算一算，一個百分點相當於好多國家的全部勞動力，20個百分點，很多集團國家加起來的總量都比我們低。」