美軍機2月上旬以飛彈擊落進入美國領空的中國偵察氣球後，兩國緊張局勢再度升溫。美方日前聲稱，將對支持中國偵察氣球活動的有關實體採取制裁，而疑似被影射的株洲橡膠公司24日透過母公司發布聲明稱，該公司並非軍工生產企業，與所謂在美國上空的「飛艇」沒有任何關係。

一個中國偵察氣球日前飛入美國領空數日，隨後在美國東海岸附近被美軍擊落。美國務院官員9日發布聲明說，華府確信，中國偵察氣球製造商與共軍有「直接關係」，甚至提及該實體公司網站的產品介紹和飛行影片，並將對這些與共軍有聯繫的中國實體採取行動。華府並未點出具體的名字。

外界認為，該實體是指中國國有化工巨頭「中國化工集團」旗下的子公司株洲橡膠。根據大陸國有企業監管機構2022年的一份聲明，該公司製造了中國氣象局使用的高空氣球，占比達75％。而據英文版公司介紹，它同時也是共軍氣象部門的氣球指定供應商。

對此，中國化工集團發布澄清聲明，指株洲橡膠是一家合規經營、生產民用天然膠乳氣象氣球的企業，不是一家軍工生產企業。其生產的產品用於各地氣象站日常天氣預報，與所謂的在美上空飛艇沒有任何關係。

據了解，株洲橡膠一度瀕臨倒閉，2003年轉而研發探空氣球，不僅取得武器裝備科研生產許可證，其產品還被應用在「神舟5號」載人飛船，獲得共軍總裝備部嘉獎。