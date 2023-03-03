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2月美國和加拿大連連擊落在領空飛行的飛行物，重新引發大眾關注起氣球在情報收集，還有其他軍事用途上的價值。而更令人關注的，就是氣球可能作為大舉投放無人機群的平台，讓它們發揮無人機蜂群網的作用。

據《動力》（The Drive）網2日報導，從高空氣球部署無人機切實可行，包括中國在內，世界各地的研究人員都已公開進行實驗多年。而如今會重新引人矚目，主要是因為美國指控，中方間諜氣球在領空多日，2月4日出動F-22戰機發射飛彈擊落所致。

除了執行情監偵（ISR）任務外，氣球和飛船還能發揮其他效用，北京對它們的興趣是眾所周知的。分析指出，無論是中、美，還是其他任何國家的武裝部隊，以執行情監偵或其他任務來說，要是以氣球投放無人機群，將擁有遠比以其他系統投放更大的優勢。而其中的核心優勢在於，現代高空氣球和飛船能靠導航和操縱，飛越很長的距離，抵達既定的目標區。而一旦抵達後，它們就能抗強風，滯留上空。

要是氣球真能搭載無人機，從起點飛離100公里，就能在方圓約31,416平方公里內的任何區域出現。而上面的無人機則能設定程式，設法飛到任何定點，發動自殺攻擊或等著被回收。取決於機上的感測器和其他系統，它們可以透過種種不同的方式，幾乎即時將有用的情資傳回指揮控制節點。至於投放它們的氣球則能充當中繼站，接收從無人機傳來的資料，再透過衛星鏈轉傳。