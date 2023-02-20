長榮航太資本額為35.28億元，配合上市前辦理現金增資發行新股後，資本額將達37.46億元，2022年全年營收達118.47億元，年成長23.19％；2021年每股盈餘2.50元，2022年前3季每股盈餘已達4.07元；2023年1月合併營收為10.28億元，年增率為12.42％，月增率為3.73％。

長榮航太有維修與製造兩大事業體，位於桃園機場的大園廠區主要設施包含4座飛機維修棚廠及1座發動機工廠，主要業務為航機維修；位於觀音的製造廠區，以航太產品及組件的生產製造為主。此外長榮航太陸續發展轉投資事業：與美國GE公司合資成立長異發動機維修、美國Spirit Aerosystems合資成立長銳航材，以及與艾姆勒車電、匯鑽科技合資成立長鑽科技共三家轉投資公司。

長榮航太持續強化機體維修及製造能力，以及提升技術層次增加製造量能，轉投資事業今年有望全數獲利，在疫情解封後新機訂單及交機量翻倍成長，今年營運不看淡。