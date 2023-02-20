國指開盤跌11點報6,979點，現報7,007.14點，上漲15.87點，漲幅0.23％。
紅籌指數報3,984.59點，上漲32.88點，漲幅0.83％。
科技股方面，騰訊轉升0.2％，美團升0.3％，阿里巴巴升近0.1％。
電信股表現搶眼，中移動升幅擴大至逾3％，最高來到59.35港幣。另，聯想升幅擴大至逾6％，最高來到7.27港幣。
美股三大指數上周五漲跌互見，港股連跌三周累挫1,969點後，20日早盤開低逾百點。恒指20日開低38點報20,681點，之後倒升64點報20,784點。惟好景不常，隨後再度轉為下跌112點報20,606點，截至10點27分再轉升，報20,771.72點，上揚51.91點，漲幅0.25％。
國指開盤跌11點報6,979點，現報7,007.14點，上漲15.87點，漲幅0.23％。
紅籌指數報3,984.59點，上漲32.88點，漲幅0.83％。
科技股方面，騰訊轉升0.2％，美團升0.3％，阿里巴巴升近0.1％。
電信股表現搶眼，中移動升幅擴大至逾3％，最高來到59.35港幣。另，聯想升幅擴大至逾6％，最高來到7.27港幣。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。