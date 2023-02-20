國指開盤跌11點報6,979點，現報7,007.14點，上漲15.87點，漲幅0.23％。

紅籌指數報3,984.59點，上漲32.88點，漲幅0.83％。

科技股方面，騰訊轉升0.2％，美團升0.3％，阿里巴巴升近0.1％。

電信股表現搶眼，中移動升幅擴大至逾3％，最高來到59.35港幣。另，聯想升幅擴大至逾6％，最高來到7.27港幣。