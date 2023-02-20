香港巨星周星馳日前邀請越南新生代導演黎平江（Le Binh Giang）擔任星探，代替周星馳在越南招募新作品的演員，黎平江則表示周星馳希望透過這個計畫擴大市場影響力，並與亞洲不同地區的電影人合作。

據《越南快訊》（VnExpress）報導，今年61歲的周星馳正在越南尋找具有潛力的演員，是為了合作未來將上映的項目；同時也有媒體透露，他在過去三年至少完成了三部作品的劇本，因此更讓人期待周星馳後續的動作。

黎平江表示，周星馳之前在IG上招募熟悉Web3.0的人才，是為了在Web3.0上建置平台製作電影、電視劇及短片，但對於此次在越南招募演員的電影具體計畫，黎平江並未透露，只表示短期內會幫助他挑選到適合的人。

至於要怎麼報名這次的徵選，黎平江說明報名者不一定要以演戲專長，也可以製作有關唱歌、跳舞、武術、雕塑等影片，將影片上傳到IG並標籤註明createwithStephen就可以參加。另外，黎平江也強調，周星馳的團隊不鼓勵報名者重新詮釋他電影中的經典片段，而是期望看到報名者的創造力。

此外，黎平江回憶道，他是在一次香港旅途中認識周星馳的，而周星馳去年10月曾前往胡志明市與他和其他年輕演員在咖啡廳見面，藉此了解越南電影的趨勢。