北市通學巷於上課時間禁止車輛進入。（交工處提供／楊亞璇台北傳真）

近期針對行人穿越線透過黃色棋盤格提升視覺顯著效果。（交工處提供／楊亞璇台北傳真）

台北市平均每年有430多名兒童因為交通事故而不幸受傷，市議員吳沛憶指出，設置國小周遭的通學巷完成數不到3成，她要求北市府持續增加國小周邊通學巷。交工處回應，廣義上通學巷包括有規畫人行空間、限制車輛減速等路段，近期與教育局積極合作，盤點各學校周邊交通環境。

台北市長蔣萬安曾於上月在交通會報要求各局處齊心協力，提供更好的行走環境，盡快洗刷行人地獄的汙名。根據交通部道安資訊網自 2015至2021年統計，台北市累計超過3000位兒童因為交通事故而不幸受傷，平均每年430多人。以2021年來看，其中有18％的兒童是行走時發生意外。

北市交通局為維護校園周邊學童通行安全，開始在校園周遭學童上、下學經常出入之路實施通學巷限制，透過在特定時段禁止車輛進入，將巷道作為學童專用通道。

吳沛憶調閱資料發現，北市總共有154所小學，僅有50所小學完成通學巷設置，不到3成，尚有104所小學的學童通行安全未納入規畫；但以新北市為例，全新北有219所小學，2021年已完成139件通學巷的相關措施，並從2023年起擴大改善國、高中職的通學環境。

吳沛憶也質疑，北市的通學巷配套措施，僅是標誌顏色更換為螢光黃綠底，並於通學巷入口增設管制標誌。相對於新北市區分速度管理、人行安全、通學管制等措施，相當貧乏且欠缺跨局處整合。

吳沛憶呼籲，妥善規畫、全面設立通學巷，才能真正完整保障學童的人身安全，落實人本交通精神，要求北市府應有精進作為，真正創造友善孩童的通學環境。

北市交通管制工程處科長江長恩指出，議員所稱數據是指上下學時段管制車輛的通學巷，但廣義上通學巷包括有實體或標線型人行道、限制車輛減速等路段，近期也與教育局積極合作，盤點各學校周邊交通環境，將再針對相關調查回饋作為改進依據。

江長恩說，除透過黃綠底色增加顯著度外，近期也著手針對行人穿越線透過黃色棋盤格提升視覺顯著效果，第一階段即針對有通學巷管制的路口畫設。