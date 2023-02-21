美國周一（2月20日）適逢華盛頓誕辰紀念日（又名總統日），美股休市，這讓聚光燈也轉向了地緣政治。在俄羅斯入侵烏克蘭滿周年前，美國總統拜登在沒有發布消息的情況下突然造訪基輔，展現出將繼續力挺烏克蘭的決心，此外拜登帶來價值達5億美元的「伴手禮」，包括榴彈砲、「標槍」飛彈、反裝甲系統和防空搜索雷達等軍備，以協助烏克蘭強化防禦能力。美國國務卿布林肯則警告中國若在這場戰爭中提供俄羅斯「實質支持」必將承擔後果。另一方面，北韓發射更多導彈，令地緣政治緊張局勢升高。

在聯準會的政策立場可能再度轉趨鷹派下，上周五美股表現黯淡，道瓊指數收跌0.1%，連跌第三周，標普500指數周跌0.3%，但周一亞太與歐洲股市表現持穩，在經濟重新開放的樂觀情緒帶動下，中國股市創下11月以來的最大單日漲幅，泛歐指數Stoxx 600指數周一微漲0.07%。

周二亞洲市場將以澳洲和日本發布2月PMI報告拉開序幕。

日本製造業活動已連續三個月萎縮，但服務業連續五個月擴張，使1月整體經濟活動實現增長，為3個月來首見。

本周是日本重要的一周，周五發布的消費者年通膨率料將突破4%，創下41年新高。即將上任的日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）也周五將出席日本下議院發表證詞，並在下周一赴上議院接受質詢。雖然植田已經表明自己偏向鴿派的政策立場，但投資人仍然預期他將在任期內讓不受歡迎的殖利率曲線控制政策退場，市場將密切關注相關動向。

澳洲製造業的增長力道已連續七個月放緩，目前正處於萎縮邊緣，為2020年5月以來首見。其服務業和總體PMI則已連續四個月呈現萎縮。儘管如此，在利率方面似乎仍無法鬆一口氣。澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）上周重申未來幾個月仍需要進一步升息的看法。

北京的貨幣政策立場仍然傾向寬鬆，周一中國人行連續第六個月維持基準貸款利率不變。雖然中國經濟在擺脫嚴格清零防疫政策後正在加速回溫，但當局仍有可能推出更多貨幣寬鬆政策。

中國政府將於3月5日召開的全國人民代表大會，屆時將宣布今年的主要增長目標，這可能是宣布降息或進一步提高流動性挹注的好時機。