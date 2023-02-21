旺旺中時第一屆「金威獎」素人北中南300人盲測活動，吸引威士忌界重量級達人到場，現場星光熠熠，除了品測出喜歡的酒款，還有隱藏版趣味猜謎活動，只要猜中全部酒款即送市價萬元的全套威士忌，經過一輪嚴格測試，即便身經百戰的達人也無人全對，直呼困難！

活耀於威士忌界的Max，在這次趣味活動中8款威士忌猜中7款，命中率高達9成，可說是成績最好的達人。

他笑說，平常會拍攝盲測影片，但這次活動難度更高，光是要猜中酒款名稱就很困難，過程中一直猶豫要不要換答案，事後證明，第一次直覺最準，這次純屬「運氣好」！

旺旺中時第一屆「金威獎」素人北中南300人盲測活動，吸引威士忌界重量級達人到場，現場星光熠熠，圖左為世界頂尖調酒大賽冠軍的「Nono」余瀚為。（林金池攝）

世界頂尖調酒大賽冠軍、台南「酣呷餐酒館」主理人「Nono」余瀚為說，平常很常被標籤或是年份給迷惑，這次把最常喝的酒一次排開，個人喜好立判高下，可說是非常有趣的活動。

這次趣味猜謎活動命中率近7成，Nono幽默的說，全部猜對幾乎是不可能的任務，例如天氣冷熱都會影響口感，運氣同樣重要，有機會還想再來挑戰。

旺旺中時第一屆「金威獎」素人北中南300人盲測活動，吸引威士忌界重量級達人到場，現場星光熠熠，圖前右左分別為福醺湯包主理人Amy Wang、Cloud。（林金池攝）

知名的台南福醺湯包主理人Amy、Cloud共同表示，以往受到廣告、酒標、年份等因素制約，例如平常最喜歡是大摩，現場喝起來卻跟店內喝的口感完全不同。

這次活動跳脫既定印象，憑著直覺找出威士忌的本質味道，未來調酒時，更能選出最適合搭配的酒款，調出最具風味的調酒。

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