瑞銀財管CIO指出，市場對美國終端利率的預期由本月初的4.8%，升至近日的接近5.3%，最新預計到8月才達到峰值。美元指數（DXY）已延續第三周的漲勢，月初至今走高約2.5%；美國2年期國債收益率也從1月末的4.21%上升至4.62%。

在人民幣方面，瑞銀財管CIO認為，中國經濟已迎來了拐點，1月製造業和服務業採購經理指數上升至擴張區間，春節假期間的出行資料也顯示旅遊和消費復甦。中國今年經濟有望增長5%，高於去年的3%。儘管美元最近反彈，但預計人民幣在3及12月末分別走強至6.6及6.5（在岸匯率昨天收報6.85）。

儘管近期澳幣匯率走勢波動，但瑞銀財管CIO仍然看好澳元。澳大利亞央行行長洛威重申，為抑制通脹，未來幾個月將要進一步加息。該國通脹意外上升，去年四季度的總體和核心截尾平均CPI同比分別加速至8.4%和6.9%。鑒於終端利率可能高於4%，且美聯儲最終料將早於澳大利亞央行降息，預計澳債相對美債收益率的折讓將會收窄。

此外，鑒於中國重新開放，對澳大利亞能源、工業金屬、農產品和牲畜等大宗商品的需求將會增加，加上美元收益率優勢下降，澳元中期內應受到支持。澳元有望在3及12月末分別上探0.72及0.76美元（今早報0.6912美元）。

最後是日圓，日本通脹強勁，瑞銀財管CIO認為，貨幣政策料繼續正常化。日本本週五公佈1月CPI，總體和核心通脹可能分別升至4.3%和3.2%的多年高點，高於2%的央行目標。超寬鬆貨幣政策實施多年之後將更接近拐點。雖然日本央行在去年12月微調了政策，把10年期國債收益率上限提高到0.5%，但央行可能在年內取消收益率曲線控制，以抑制通脹。日元在3及12月末可能分別回升至125及120（今早報134.25）。