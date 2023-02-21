花蓮縣議會上週召開臨時會審理縣府追加預算案，議長張峻以首長未出席報告裁定「延審」，府會僵局仍未解。縣議會今刊登「尋人啟事」廣告，請縣民協尋縣長徐榛蔚及副縣長顏新章；張峻強調議會保留最大溝通彈性，以延審作為轉圜空間，請徐縣長儘快與議會聯繫，讓重大民生議題通過審議，不過縣府也強硬回應，依地方制度法及內政部函釋，縣長、副縣長皆非屬應列席人員，是議長過於獨斷。

針對議會要求縣長列席報告，縣府回應依法無據。（花蓮縣府提供）

花蓮縣議會今刊廣告、議會入口電子看板，議長張峻並在臉書發文，協尋縣長徐榛蔚及副縣長顏新章啟事，張峻表示，縣府每天一篇新聞稿，指議會臨時大會的遺留議案延後審議，責任在花蓮縣議會，直接甩鍋給議會。

張峻說，徐榛蔚每天勤跑婚喪喜慶、活動，做一些村長和民意代表做的事，對於重大議案，議會邀請縣長蒞會說明，竟以不變應萬變拒絕和不回應，讓府會的溝通協調機制完全當機，縣府直接關閉與議會的協商大門，希望花蓮縣政府適可而止，否則將適得其反。

張峻請徐縣長為縣民的權益和福祉著想，0918地震和尼莎颱風的災後復建、112年中低收入戶加發生活補助、還有急迫性的交通建設，以及攸關弱勢族群社會福利，都等著徐縣長來議會說明，花蓮縣議會隨時可以召開臨時大會，讓重大的民生議案儘快通過審議。

縣府回應，針對縣府送請57項民生必需經費審議，議會要求副縣長應列席說明，依地方制度法第48條及內政部（88）台內民字第8803107號函釋已明確說明，縣長、副縣長皆非屬應列席人員。

縣府說，議會主張提案二、三讀「延審」，在議事規則中，並無明訂延審字眼，議長及議會主任未經議事規則修正的法定程序，自行創設法律未明定的延審，而實際上議事規則第13條卻有明確擱置之處理，則議會主張法律未有之延審與議事規則內明訂擱置，適用優先順序為何？將無所遵從。

縣府認為，議會屬合議制機關，邀請副縣長到議會列席一案係個別議員於會中提臨時動議，卻未經議長張峻徵求4位以上的議員附議，漠視議會議事規則第10條第1項規定，張峻議長逕自於會議結束前敲下議事槌，獨斷行為剝奪議員權力行使，更置民生福祉於不顧，對於此事縣府深感遺憾。