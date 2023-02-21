受到景氣趨緩、庫存增加影響，據勞動部今天公布的「2023年第二季人力需求調查」，製造業需求人數年減率達48.3％、僅剩2萬2212人，較去年同期的4萬2929人數減少達2萬717人，為統計以來第二多。

據勞動部今天公布的人力需求指出，各事業單位第二季人力需求預計增加6.4人、減少6000人，淨增加5.7萬人，其中以製造業達2.2萬人最多，但較去年同期人力淨需求明顯減少，勞動部認為，雖然近期全球景氣降溫、經濟成長動能趨緩，但半導體先進製程需人力續強，其中車用電子、IC封測、被動元件等人力需求仍大。

雖然製造業人力需求趨緩，但與此同時，住宿及餐飲業、藝術、娛樂及休閒服務業等行業人力需求創下逾10年以來同期新高，勞動部統計處科長蔡麗君表示，受惠於疫後內需旺盛，致使服務業人力需求大增，此外如旅行社原本人力需求不多，但近幾期需求人數已明顯成長。

此外，似乎受到打炒房政策影響，營建工程業中無法預估第二季人力需求家數達24.45％，較過往幾期較高。