勞動部編列的450億元撥補勞保基金今天入帳，但外界仍認為勞保基金岌岌可危，應盡快改革，勞動部部長許銘春今天接受震傳媒專訪時表示，改革各界意見歧異大，唯一有共識就是政府撥補，2020年以來至今已編列1170億，特別預算也擬撥補300億，明年則可能不會低於750億元。

勞動部表示，為確保勞工保險制度穩定運作，2020年起已連續4年撥補勞保基金，並逐年提高撥補金額，今年的450億元，加上本次特別預算額外挹注300億元，總計撥補金額達1470億元。

許銘春說，近日大家關心勞保年改的議題，世界各國都面臨年金議題，如法國、韓國最近也面對此議題，因為年金為工作的人繳保費給退休的人領取，但隨著人口老化繳的人越來越少、領的人越來越多，「我國會嚴陣正視此問題」，畢竟勞保為國家辦的保險，政府不會讓他倒，一定會負起責任，如果讓保險倒掉的話，那要如何面對被保險人。

許銘春表示，由於勞保年改仍待各界凝聚共識，且意見分歧，目前唯一有共識就是政府撥補，2020年起爭取200億撥補，2021年的220億、2022年的300億，加上今天撥入的450億已撥補1170億，希望維持基金安全流量的8000億元，她提及，去年因金融市場震盪，勞保基金虧損580億元，但1月就收復280億元。

「長長久久領到老，世世代代領的到」，許銘春強調，勞工朋友要放心，勞保老年退休經濟生活安全政府一定會負責，財務問題會面對解決，撥補金額會再提高以維持8000億的安全水位，「不要低於750億元都有可能」，撥補也是一個改革，撥補先行並將持續做下去，其他方式則待凝聚共識有方案後再規劃期程，但短期內不容易。