為因應未來作戰型態，陸軍實施實戰化射擊訓練，官兵全副武裝，在準備區持槍待發。（黃世麒攝）

為因應未來作戰型態，陸軍實施實戰化射擊訓練，官兵必須從距離靶目標125公尺處，以躍進方式前進，在距離目標75公尺處採臥、跪、立姿等多元化射擊方式，對於官兵心肺功能及射擊穩定度有相當程度要求。（黃世麒攝）

為因應未來作戰型態，陸軍實施實戰化射擊訓練，官兵必須採臥、跪、立姿等多元化射擊方式，透過躍進後射擊，對於官兵心肺功能及射擊穩定度有相當程度要求。（黃世麒攝）

為因應未來作戰型態，陸軍實施實戰化射擊訓練，官兵必須採臥、跪、立姿等多元化射擊方式，透過躍進後射擊，對於官兵心肺功能及射擊穩定度有相當程度要求。（黃世麒攝）

為因應未來作戰型態，陸軍實施實戰化射擊訓練，官兵必須從距離靶目標125公尺處，以躍進方式前進，在距離目標75公尺處採臥、跪、立姿等多元化射擊方式，對於官兵心肺功能及射擊穩定度有相當程度要求。（黃世麒攝）

為因應未來作戰型態，陸軍實施實戰化射擊訓練，官兵必須從距離靶目標125公尺處，以躍進方式前進，在距離目標75公尺處採臥、跪、立姿等多元化射擊方式，對於官兵心肺功能及射擊穩定度有相當程度要求。（黃世麒攝）

為因應未來作戰型態，陸軍實施實戰化射擊訓練，官兵必須從距離靶目標125公尺處，以躍進方式前進，在距離目標75公尺處採臥、跪、立姿等多元化射擊方式，對於官兵心肺功能及射擊穩定度有相當程度要求。（黃世麒攝）

為因應未來作戰型態，陸軍實施實戰化射擊訓練，官兵必須從距離靶目標125公尺處，以躍進方式前進，在距離目標75公尺處採臥、跪、立姿等多元化射擊方式，對於官兵心肺功能及射擊穩定度有相當程度要求。（黃世麒攝）

為因應未來作戰型態，陸軍實施實戰化射擊訓練，官兵必須從距離靶目標125公尺處，以躍進方式前進，在距離目標75公尺處採臥、跪、立姿等多元化射擊方式，對於官兵心肺功能及射擊穩定度有相當程度要求。（黃世麒攝）

為因應未來作戰型態，陸軍實施實戰化射擊訓練，官兵必須從距離靶目標125公尺處，以躍進方式前進，在距離目標75公尺處採臥、跪、立姿等多元化射擊方式，對於官兵心肺功能及射擊穩定度有相當程度要求。（黃世麒攝）

國軍傳統步槍射擊訓練多為定距、定向、單一目標及固定臥姿，缺乏變化，且打靶的次數及子彈發數不足，無法應付複雜的實際作戰環境。圖為官兵實施175公尺臥姿射擊訓練，端槍走進靶線就位。（黃世麒攝）

國軍傳統步槍射擊訓練多為定距、定向、單一目標及固定臥姿，缺乏變化，且打靶的次數及子彈發數不足，無法應付複雜的實際作戰環境。圖為官兵實施175公尺臥姿射擊訓練。（黃世麒攝）

「打靶」是許多服過兵役民眾難忘的回憶，畢竟只有在軍中才能「合法」扣下板機，體驗開槍那一瞬間的後座力。但傳統的步槍射擊訓練多為定距、定向、單一目標及固定臥姿，缺乏變化，且打靶的次數及子彈發數不足，無法應付複雜的實際作戰環境。

為因應未來作戰型態，國軍由陸軍步兵訓練指揮部參據近期國際軍事衝突及防衛作戰需求，研改現行的訓練方式，將原本的單一臥射姿勢6發射擊，調整為採臥、跪、立姿等多元化射擊方式，限時完成目標瞄準、擊發、更換彈匣、故障排除、目標轉移及多重目標射擊等項目，透過躍進後射擊，對於官兵心肺功能及射擊穩定度有相當程度要求，並以系統化訓練養成肌肉記憶，逐次強化射擊節奏與穩定性。

同時考量國軍各部隊屬性及戰時任務，所需射擊能力差異，制定不同訓練方式，使國軍部隊未來無論是在短、中、長距離射擊，以及灘岸、城鎮、叢林作戰皆能應對，有效提升單兵步槍射擊能力，以支持各項戰術作為，達成殲敵致勝的目的。