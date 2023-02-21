立法院會今三讀通過攸關發全民發現金的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，行政院長陳建仁表示，這是他上任後第一個三讀通過的法律案，感謝立法院所有委員的努力與支持，行政院將在本週四依特別條例提出特別預算案送請立法院審議，盼能照顧到每一位需要被照顧的國民。

陳建仁表示，立法院三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，這是他上任後第一個三讀通過的法律案，感謝蘇貞昌在卸任前將特別條例送交立法院審議，也要特別感謝立法院朝野各黨能夠以全民利益、國家福祉為優先，才能在最快的時間內順利通過這項特別條例。

陳建仁指出，疫後特別條例主要是這幾年受全球疫情影響，台灣不但防疫有成，還能維持經濟成長。因此，為讓這幾年的經濟成長果實能夠全民共享之外，還要能照顧社會更多弱勢，以及因疫情期間受到影響的產業，尤其是中小企業、中低薪房貸族以及學貸族等。

陳建仁提及，政府除了將規劃全民普發現金6000元以外，並針對疫後復甦強化經濟與社會韌性部分，就各產業、各社會面向提出因應方案，以面對接下來國際經濟局勢的挑戰。

陳建仁強調，再次感謝立法院所有委員的努力與支持，行政院將在本週四依特別條例提出特別預算案送請立法院審議，盼能照顧到每一位需要被照顧的國民。