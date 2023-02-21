台東縣警察局關山分局池上分駐所所長鄭志舷及警員巫俞霈於今日上午9時許，前往福文村文健站實施長者交通安全宣導，突見1老婦身體往後傾，幸被文健站人員扶住，並將其攙扶於地上平躺，巫員隨即脫下警用外套，摺成「枕頭」供老婦撐住頸部，在眾人協力下送醫診療為血糖過低，所幸並無大礙。

關山警察分局持續推動「清源專案2.0」及「社區警政再出發」工作，期望透過警民合作的模式，確實掌握轄區治安狀況，今天上午9時許，池上分駐所所長鄭志舷與警員巫俞霈運用福文村文健站長者聚會時機，前往實施交安及防詐等宣導，就在宣導尾聲發送交安宣導品時，有一老婦突然身體往後傾斜，文健站工作人員見狀立即上前扶住，並將其攙扶至地上平躺。

巫員恐老婦頭部撞擊水泥地，且天冷地面也冰涼，遂立即脫下警用外套，貼心的摺成「枕頭」撐住其頸部，不僅使其保持呼吸順暢，更能起到保暖的作用。所幸經送醫後，老婦為血糖過低，並無大礙。

關山警察分局表示，池上分駐所主動走進社區實施防詐騙及交安等宣導，還協助老婦送醫，積極工作及熱忱服務精神，足堪所有同仁之表率。