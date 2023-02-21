花蓮1名22歲黃姓男子疑在外與人結怨，日前走在市區竟被4名男子當街攔截，企圖強押上車。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮警分局警官潘繼盛（中）見義勇為救人的事蹟，獲花蓮縣警局長呂世明（左二）讚，日前赴花蓮警分局表揚，肯定他脫掉制服下班後，仍對警察工作抱有使命感。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮1名22歲黃姓男子疑在外與人結怨，日前走在市區竟被4名男子當街攔截，企圖強押上車，當時下班路過該處的花蓮警分局警官潘繼盛見狀，趕緊上前制止並通報，順利解救黃男，見警逃跑的4人中，一名覃姓男子已被追緝到案，警方將持續查緝其他涉案共犯，查明擄人動機。

花蓮警分局指出，黃男日前在花蓮市林森路與國風街路口旁，被4名男子拉住準備號強押上車，分局的組長潘繼盛剛好從分局下班經過，立刻上前嚇阻並通報派出所，4人見狀趕緊駕車逃逸。

由於黃男身背案子遭通緝，隨即告訴警方自己不想追究，只想離開現場，不過員警卻發現其通緝身份，最後仍將他帶回。

經警方成立專案小組，並報請花蓮地檢察署檢察官指揮偵辦，鎖定4人後，成功在台北市大同區一處停車場內尋獲涉案車輛，並請台北市鑑識中心協助到場採證。

花蓮警方之後會同新北市汐止分局偵查隊持拘票拘提覃姓男子到案，並查扣藍波刀、鐵棍、辣椒水等物，將持續查緝其他涉案共犯到案，查明擄人動機。

潘繼盛見義勇為的事蹟獲花蓮縣警局長呂世明讚許並赴花蓮警分局表揚，肯定他脫掉制服下班後，仍對警察工作抱有使命感，同時也慰勉專案小組偵辦的辛勞，認為偵查隊以專業迅速的精神偵破犯罪、保護人民安全，展現警方執法能力，維護執法尊嚴。