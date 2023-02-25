慈濟志業發起募心募愛活動，手持愛心募款箱勸募。（慈濟基金會提供）

慈濟人手持愛心募款箱，到火車站、超商等地募款。（慈濟基金會提供）

立委傅崑萁響應賑災，捐出3個月薪水。（花蓮縣府提供）

慈濟基金會今天在花蓮靜思堂前舉辦「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」募心募愛活動，手持愛心募款箱，在火車站、市場、大型賣場、超商、東大門夜市等能見到慈濟人身影，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁到場響應，傅崑萁之前已宣布要捐出3個月薪水賑災，他以現金投入捐款箱，期盼能凝聚更多社會善心力量，伸出援手，協助土耳其重建家園。

土耳其南部於2月6日發生極淺層強震，死傷人數還在上升，慈濟基金會啟動國際人道援助機制，結合國際NGO合作夥伴、各國慈濟人進行相關救災工作，發放災民可於土耳其大型連鎖通路購物的「物資卡」及禦寒的毛毯、圍巾；在台灣，慈濟捐贈約25噸「加厚型環保毛毯」給駐臺北土耳其貿易辦事處，持續運輸物資到土耳其。

慈濟慈善志業執行長顏博文、醫療志業執行長林俊龍、教育志業執行長王本榮等帶領四大志業主管及慈濟志工、教育體系學生，其中還包含烏克蘭學生等，今一起走上街頭邀約民眾為土敘地震災民盡一份心力。

一早就有民眾熱烈響應，更有提前知道消息的店家與民眾，將預先準備好的紅包與金額捐出。坐在輪椅上賣彩券的老闆看到慈濟志工主動表示捐錢，張小姐捐款說「我爸爸以前生病也是你們幫助的。」她感恩慈濟的幫忙，並分享她的小孩已經長大讀五專了，還不忘提醒志工注意保暖；更有從外地來的遊客過馬路時看到慈濟志工，折回捐款。

縣長徐榛蔚鼓勵民眾珍惜每一個平安的當下，當世界或台灣，或周遭身邊有需要的地方，我們伸出手、利他利人，為自己與國家種福田、為世界共同努力，今天募款募心我們一起來努力、一起來加油。

立委傅崐萁捐出3個月的薪水，他舉例0206花蓮震災、0918池上地震發生時，在地震中的感觸至今依舊深刻，對於2月6日土耳其發生的地震感同身受，祈求共善、共好，一善為花蓮破千災，希望大家一起同心讓災區苦難的人民得到更多的支持與協助。

顏博文指出，慈濟在土耳其辦滿納海學校協助敘利亞難民學生就讀，台灣如果有發生大型災難例如近年的0206花蓮震災、0918池上地震等，這些難民學生也會自發性將他們僅有的銅板回捐給台灣。「我們今天也要抱著這樣的心情一起來為土耳其、敘利亞的災民募款。無論金額大小，最重要的是大家的愛心，希望這份善念共振擴散到全球」，希望大家一起為遠地的災民付出。