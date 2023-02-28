今天是228連假最後一天，蘇花路廊上午全線順暢，不過公路總局依過往連假交通趨勢研判，路廊午後恐陸續湧進大批北返車潮，警方已在較易阻塞的崇德地區放置三角錐，避免車輛變換車道造成交通阻塞。（摘自公路總局即時影像）

今天是228連假最後一天，蘇花路廊上午全線順暢，其中，北上每小時交通量為300至400輛，不過公路總局依過往連假交通趨勢研判，路廊午後恐陸續湧進大批北返車潮，車多壅塞狀況恐持續至深夜才會結束，警方已在較易阻塞的崇德地區放置三角錐，避免車輛變換車道造成交通阻塞。

今天雖然是連假收假日，不過南下出遊民眾似乎已有預期心理，昨陸續駕車北返，蘇花路廊北上交通量午後顯著增加，經公路總局統計，路廊昨整天北上車流約1萬4491輛，南下則是7299輛。

公路總局說指出，今上午蘇花路廊全線順暢，截至上午10點，南下車流量為1446輛，北上為2805輛，崇德路段於上午9時北上最高量為每小時466輛。旅行時間方面，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下約70分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改約72分。

不過公路總局依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，今天午後崇德地區將湧現北返車潮，預計整天北上車流量將達1萬5800輛，車多壅塞時段恐持續至深夜11時，請用路人盡量提早規畫行程，避開尖峰時段北上行駛蘇花改路段。

由於崇德地區上進入蘇花路廊時，因雙車道縮減成單車道，每逢連假尾聲總會被大量車流擠得水泄不通，警方已在沿線架設三角錐，避免車輛變換車道，導致沿線交通阻塞。