聯合國大陸代表張軍稱不能讓北溪管道被破壞責任者為所欲為。（大陸央視）

大陸央視22日報導，應俄羅斯要求，聯合國安理會於美東時間21日，就去年9月歐洲「北溪」天然氣管道爆炸事件舉行公開會。在會議上，中方代表表示，必須查明北溪管道被破壞的原委和責任者，不能讓圖謀不軌者為所欲為。

中方常駐聯合國代表張軍在發言中表示，北溪天然氣管道是重大跨國基礎設施和能源運輸動脈，去年9月管道被破壞，對全球能源市場和生態環境造成了重大負面影響。最近，各方看到了關於北溪管道受到破壞的大量細節和資訊，有關情況令人觸目驚心，必須有所回應。

張軍指出，面對如此詳實的材料和完整的證據，一句簡單的「完全虛假，純屬捏造」，顯然不足以回應來自全世界的諸多疑問和關切。以某種方式躲避今天的會議也不意味著真相可以掩蓋，期待有關方面作出令人信服的解釋，這樣的要求完全是正當的、合理的。

張軍表示，聯合國作為最具權威性和代表性的國際機構，可以為開展國際調查、保障跨國基礎設施安全發揮積極、建設性作用。中方歡迎俄羅斯在安理會提出的決議草案，認為就北溪管道被破壞問題授權開展國際調查有重要意義。

張軍認為，如果不能查明北溪管道被破壞的原委和責任者，將會發出錯誤訊號，讓那些圖謀不軌者認為他們可以為所欲為。對此事開展客觀、公正、專業的調查，並追究有關責任，盡早公布調查結果，不僅關乎事件本身，也關乎全球跨國基礎設施安全，與每個國家的利益和關切都息息相關。