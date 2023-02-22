路透社報導，烏克蘭希望取得美國的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）和F-16戰機。共和黨籍的麥考爾（Michael McCaul）表示，總統拜登政府和國家安全會議（NSC）對於「多快運送，以及送什麼武器」給烏克蘭仍然意見分歧。

麥考爾在基輔（Kyiv）市中心告訴媒體：「但我看到運送大砲和飛機過來的趨勢愈來愈強烈…無論如何，我們現在就可以開始培訓飛行員，讓他們做好準備。」

自俄羅斯去年2月24日襲擊烏克蘭以來，華府已提供240億美元的安全援助，但迄今尚未同意提供戰機和長程飛彈。

拜登昨天出人意料訪問基輔，並承諾提供烏克蘭新一批5億美元的軍事援助；麥考爾今天也以美國國會代表團成員的身分造訪基輔。

已和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）見過面的麥考爾表示，澤倫斯基給了他一份武器願望清單，包括陸軍戰術飛彈系統和F-16戰機，還說這些武器要直送克里米亞（Crimea）去打最近頻頻空襲的伊朗無人機。