富采集團2023年4月19日至4月21日即將於全台最大觸控顯示展Touch Taiwan展出。本次為富采控股領軍旗下子公司晶元光電、隆達電子、晶成半導體、元豐新科技、葳天科技，第三次以集團型式參展。不只將在展會中展現集團整合後的綜效，更以「Lead the Way」為主題，結合集團與合作夥伴的先進技術，帶領觀展者從現在走向未來，一窺未來生活新樣貌。

富采旨在「成為最佳化合物半導體投資平台」，在今年展會中，將大比例展現其於Micro LED終極顯示技術的解決方案，體現台灣供應鏈進入商品化階段的量產實力；元宇宙則結合顯示與感測技術，直接於展場設立體驗空間，讓觀展者實際感受不同技術帶來的未來視界；除此之外，展出也將有別於往年元件的展現方式，將集團發展的核心重點領域融入情境場域中，如：智能座艙、全方位智能感測、商用照明、電力元件等，期望以更實際體驗且富趣味的方式展現技術。