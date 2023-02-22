中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅今天（三）在莫斯科與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談時說，在世界局勢動蕩的情況下，中國大陸仍然致力於發展與俄羅斯的關係，並希望能「達成新的協議。」

據俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）22日報導，王毅表示：「無論國際形勢如何變化，中國大陸仍然致力於積極保持對俄關係發展的趨勢。他補充由中國大陸導人習近平和俄羅斯總統普丁制定的戰略方針：「中俄在新時代的全面夥伴關係和戰略合作關係保持著高漲的勢頭，」

王毅談到：「我準備與你，我親愛的朋友，就共同關心的問題交換意見，我期望達成新的協議，」

他強調:「今年是全面落實中共20大精神的第一年。」「我們將堅定地奉行獨立自主的外交政策，本著互利共贏的精神進一步實施開放戰略，」「我們將通過中國的現代化建設，不僅為發展與俄羅斯的合作，而且為發展與世界上所有國家的合作打開新的視野，並豐富與所有夥伴互動的本質。」

王毅總結說：「我們始終致力於多極化（Multipolarity），堅決反對單邊行動和霸權主義。我們始終為我們的國家尋求符合本國特點的發展道路，以及保護我們發展的主權和安全。我們還不斷挖掘中俄兩國多方面合作的潛力，」