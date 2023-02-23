受惠於客戶投資需求強勁，亞泰金屬目前在手合約負債達15億元以上，法人估在手訂單金額更高。觀察市況，亞泰金屬表示，雖然景氣波動，但還是要看不同的產業及應用，去年下半年感受到壓力是因為市場氛圍保守的影響下，上半年客戶談好的訂單到第三、第四都陸續暫緩，不過隨著中國大陸解放，過完年後接到許多PCB客戶急單，尤其中國大陸針對未來產品的投資需求強，反倒東南亞的投資因為中國大陸解放而有些微暫緩。

不過亞泰金屬也強調，東南亞生產製造還是未來的趨勢，當地設廠需求仍看好，因應客戶開始規劃在東南亞投資設廠，亞泰金屬也已經在評估就地設立據點服務客戶，並同時擴展國際市場版圖。

亞泰金屬目前是全球最大的銅箔基板（CCL）高階含浸設備製造商，全球市佔率超過70％，致力研發及製造各式捲對捲（R2R）精密塗佈設備，廣泛涵蓋到半導體、PCB、光電等產業上游的柔性材料。

亞泰金屬進一步指出，目前一廠以生產直立式含浸設備為主，新廠5月正式落成加入生產行列，該廠規劃以水平式塗佈設備製造為主，由於水平式塗佈設備應用範圍更廣，亞泰金屬將切入PCB上游的銅箔及玻纖布製程、被動元件（MLCC、LTCC）、鋰電池塗佈設備、複合材料用的碳纖維製程設備等，新廠除了能擴大公司業務範圍，自製率提升下，也有助於帶動毛利率表現優化。

展望後續公司表示，對於未來展望維持審慎樂觀態度，目前在手訂單均維持正常出貨與安裝，並於合約簽訂時與設備出貨時，已分別收取3成訂金及5成出貨款，後續隨安裝驗收完成，即可逐步認列，因此樂觀看待明年營運亦穩健發展。

另外，隨著疫情緩解，高階利基型的毫米波、低軌衛星、自動駕駛等相關產品所需的高溫鐵氟龍PTFE直立式含浸設備訂單逐步增溫，可望進一步優化產品組合。