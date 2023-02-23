上洋指出，代理銷售產品皆由內部專業團隊維修保養，堅持不委外，服務涵蓋率更穩定領先業界，已建立市場口碑，進而轉換出實質銷售額，帶動銷售動能強勁，加上近年自助洗衣導入IoT和人工智能，進一步優化產品組合，毛利率、營業淨利率及稅後淨利率皆維持穩定佳績。

上洋營運觸角伸的越來越廣，今年除了持續引進三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)的空調產品外，也將跨入高端精緻乾水洗領域，3月將成立新品牌「RIV」，並持續進軍海外開發自有品牌，2023年營運可望穩定成長。

上洋成立高端精緻乾水洗新品牌「RIV」，拓展新商用洗衣市場布局。在海外布局方面，今年將加重拓展新南向市場力道，預計將於泰國、越南合計開設40家自助洗衣店，並透過開發海外經銷量販與連鎖品牌兩大通路持續販售洗衣設備予當地品牌，預估將能將台灣競爭優勢向外延伸。