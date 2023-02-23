1.聯準會1月31日至2月1日會議紀要顯示，「幾乎所有」聯準會官員都同意放緩升息步伐至25個基點，僅少數成員主張應升息50個基點。會議紀要並指出，通膨仍「遠高於」央行設定的2%目標，勞動力市場仍舊「非常吃緊」，導致薪資和物價持續面臨上漲壓力。過去三個月取得的通膨數據顯示每個月價格上漲速度有所放緩，但需要更多證據證明在更廣泛的價格上取得進展，才能確信通膨正持續回落。

2.美國債券基金管理公司DoubleLine Capital執行長兼投資總監、有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示他的公司已經為美國經濟的「硬著陸」做好準備。他表示，無論美國經濟是硬著陸還是軟著陸、是溫和還是嚴重衰退，經濟將顯著放緩應該是無可避免的事，投資人也應該為此做好準備。他警告金融市場似乎還未意識到經濟硬著陸的問題，並表示自已認同此前摩根大通提出的警告，不應該對債息曲線持續倒掛掉以輕心。

3.路透社報導，消息人士透露俄羅斯下個月可能擴大減供力道，以推升油價、提高原油收入。俄羅斯先前公布3月每日原油出口量減少50萬桶。但消息人士指出，俄羅斯3月將減少西部港口出口量25%，相當於每日減少出口62.5萬桶。

4.國際金融協會（IIF）公布，2022年全球債券金額減少4兆美元，為2015年以來首次下滑，總額降至298兆美元，主要因已開發國家經濟在後疫情時代強勁復甦，以及受到通膨高漲影響。全球債券金額在2021年首度突破300兆美元大關。2022年全球債務占GDP比下滑12個百分點，至338%，為連續第二年下降。

5.美國石油協會（API）公布，上周原油庫存增加989.5萬桶，連續兩周的增幅都維持在約1000萬桶。上周汽油與餾分油庫存分別增加89.4萬桶及137.4萬桶。

6.特斯拉執行長馬斯克在與加州州長Gavin Newsom會面後宣布，該公司決定在加州Palo Alto設立全球工程總部。馬斯克以往曾多次公開批評加州政府「管過頭」，並在2021年將總部從加州矽谷搬遷到德州奧斯汀，因此這個最新決定頗令市場感到意外。此外，特斯拉表示，因美國通過《降低通膨法案》（IRA），特斯拉將把建造新電池廠的重心放在美國。稍早前，德國布蘭登堡（Brandenburg）經濟部表示，特斯拉受到華府實施的電動車獎勵措施影響，已決定暫停在德國興建新電池廠的計畫。

7.聯準會會議紀錄顯示該央行將繼續升息，周三尾盤美元上揚0.4%，報104.57。

8.周三紐約期油大跌3.15%，收在每桶73.95美元，連跌第6個交易日。布蘭特期油跌2.95%，收在每桶80.6美元，連跌第2日。兩期油合約均創下2月3日來新低。市場仍然擔心聯準會持續升息可能導致經濟惡化，不利於原油需求前景。