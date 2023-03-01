印度挾著龐大人口紅利等優勢，催動經濟不斷成長，根據日媒報導，印度去年經濟成長率6.7%高於中國，且GDP（國內生產毛額）規模已超越英國，躍居全球第5大經濟體。

根據日經中文網報導，印度政府實質GDP成長率為6.7%，已連續第2年成長，增幅高於中國的3%。印度經濟穩健成長的關鍵是人口，相較中國2022年轉為人口減少，有預測認為，印度人口將在2060年代前持續增加，印度在內需擴大為背景下，經濟有望維持高成長。

報導指出，印度按美元計算的2022年名義GDP達到3.38萬兆美元，其GDP規模已達日本的近8成、中國的約六分之一水準。值得關注的是，印度目前已超越英國，躍居全球第5大經濟體。

目前國際貨幣基金 （IMF）的全球各國GDP排名，依序為美國、中國、日本、德國以及印度。IMF預測，印度經濟2023年以後仍將維持6%左右的成長，到2027年，印度GDP規模有望超越日本。

華爾街日報則預測，印度今年可能躋升為重量級的全球經濟大國，而西方國家現在也比過往更迫切地希望將印度拉進自己的陣營，像是美國財政部長葉倫（Janet Yellen）近期前往印度參加G20財長會議，美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo) 也將在3月訪問印度，討論兩國在晶片製造方面的合作關係。

而近年印度和中國關係跌至冰點，印度正試圖擺脫對中國的經濟依賴，包括對中國在印度的投資進行審查，封殺數百款中國的手機應用軟體，並限制中國企業參與印度的基礎建設和提供電信商設備等，南華早報報導分析，印度在戰略上與中國脫鉤，背後目的是想發展自己的製造業。