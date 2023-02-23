82歲「秀場天王」林松義近日攜手紀寶如登上《那些年。那些歌》，節目開場，林松義透露自己「一直盼望能登上《那些年。那些歌》」更請紀寶如打電話給主持人陳國華，希望能登上節目。林松義當年與香港無線電視台簽約成為基本歌星，因而結識港星「肥肥」沈殿霞，兩人私交甚篤，沈殿霞還特別安排他與李小龍同台演出，並在林松義到香港登台時，發動圈內大牌明星送花籃，數量多到從一樓排到二樓，而這份盛情至今讓林松義念念不忘。

「秀場天王」林松義堪稱演藝圈開國元老，跨足廣播電台、電視台及秀場，他在國內電視台綜藝節目中表演歌舞，在巡迴國內外演出都相當的成功，舞台魅力所向披靡；身為資深巨星的他，不吝嗇提攜後輩，舉凡廖峻、安迪、邢峰等等都曾經受過他的恩惠。回憶起年輕時的甜蜜戀愛，不得不提到「林松義與楊小萍」這對當年羨煞眾人的CP，林松義透露，一個是海軍海光康樂隊，另一個則是空軍藍天康樂隊，當三軍聯合演出時，兩人因此接觸而日久生情，林松義還笑說：「我們就是惺惺相惜嘛！」。

而當年在海軍服役的林松義，有天被隊長賦予一項神秘任務，原來是要到「先總統蔣公」面前唱歌，林松義透露，當天蔣中正帶了兩個孫子和一隻狗聽他唱歌，但沒想到他竟把蔣中正給唱哭了，自己也被對方的情緒感染，忍不住感動落淚，但當被問到那時為何要哭時，林松義竟回應「我看他哭我也哭啊！」直白反應瞬間笑翻現場所有人。林松義近年來飽受帕金森氏症折磨，心臟也裝設支架，甚至在最低潮時患上憂鬱症，但他卻沒有放棄，而是讓紀寶如帶領他進入台灣優質生命協會做公益，以幫助別人讓自己走出瓶頸；所以林松義特別感謝紀寶如，更表示：「她是我的救命恩人，從鬼門關回來是她救我的，所以我想不開的時候沒有死！」節目尾聲，主持人陳國華很感謝林松義登上節目，給了對方一個大大的擁抱，林松義忍不住落淚，氣氛瞬間渲染現場逼哭所有人。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。

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