2023MWC即將登場，中華電信由郭水義總經理率領總公司及「個人家庭、企業客戶、國際電信」三大事業群與「網路技術、資訊技術、電信研究院」三大技術群主管，參加此全球最具規模的通訊展會，接軌國際最新的資通訊技術與應用。

郭水義表示：「今年MWC聚焦5G加速、開放網路、數位化、虛實體驗、金融科技等五大主題，傳達了5G等新科技將賦能百工百業轉型升級的明顯訊息。中華電信本次擴大參與MWC，將廣泛與全球的電信業者及重量級科技巨擘交流，並串接台灣與國際產業夥伴，把世界帶進台灣，從台灣走向世界。」

在5G領先的基礎上，中華電信不間斷的導入新技術，繼2020年5G開台時即與國際知名電信設備製造商諾基亞、愛立信合作，率先導入先進的「集中式無線接取網路（C-RAN）」組網架構，本次MWC將再分別與此兩公司簽署5G Advanced ／ 6G合作備忘錄，結合雙方資源與豐沛研發能量，領航推進台灣5G邁向下一個Beyond 5G新階段。

中華電信與台灣產業廣結同盟，在海外市場已有多個5G企業專網、智慧燈桿、跨境物聯網等輸出案例，建立「台灣隊」模式。藉由MWC國際盛會舞台，中華電信今年將於MWC「台灣館」舉辦HAPPY HOUR活動，邀請國際夥伴與台灣產業進行交流，拓展商機。