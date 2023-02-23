經濟部統計處今發布1月份零售、餐飲業營業額，各自繳出4082億、995億元，年增4.2％與31.2％好表現，金額雙雙寫下歷史單月新高紀錄。接下來，行政院已拍板普發6000元現金，統計處預估進一步推升內需業績表現，只是現金不像五倍券有使用期限，實際助益多少較難評估。

零售業單月業績創新高，主因適逢農曆春節前採購高峰，加以疫情常態化帶動出遊及商場購物，推升百貨公司營業額年增35.1％、布疋及服飾品業年增22.8％、便利商店成長1成、藥品及化粧品零售業也多8.1％。

其他綜合商品零售業，受惠春節長假帶動出入境旅客人次大幅成長，免稅店業績也大增4成4；只是汽機車零售業、食品飲料業、資通訊及家電設備零售業，因農曆春節落點不同，採購商機提前上月發酵，元月銷售天數又少，有所衰退。

餐飲業營業數字成長超過3成，則是受惠企業復辦尾牙、農曆春節長假帶動聚餐出遊，以及航班旅運人次回升，帶動餐館業、飲料店業、外燴及團膳承包業需求提升所致。

接下來，黃偉傑認為沒有特別意外，零售業、餐飲業今年展望會持續不錯，只是在去年基期漸高下，成長曲線會呈現平緩。

至於行政院今天拍板通過普發6000元現金案，預計撒出1400億大鈔，黃偉傑肯定一定會對零售、餐飲業績有發酵作用，高機率提升成長。只是他也強調，現金跟五倍券不同，後者有使用期限，現金沒有，拿去儲蓄機率又高， 統計上很難看出這次發現金效益，但從過去經驗看一定會有幫助。

即使4月中才開始放放， 黃偉傑也不認為只會幫助到第二季內需業績，而是可望延續一整年。

另外國門開放上，交通部要補助外國觀光客來台自由行每人5000元，黃偉傑說，這也一定有助到國內零售餐飲，對我GDP成長有幫助。只是計算上，外國人消費不算在內需數字上，而是計在出口服務上，所以未來零售、餐飲業績數字上看不出來。

展望2月份，因進入農曆年後消費淡季，營業額將減少，可是因去年同月國內仍有疫情及管制措施，今年在防疫管制放寬，沒有春節營業日數增加等有利因素下，統計處預期最終零售業可年增5.3％，餐飲業年增9.5％。