據香港《星島日報》報導，美國國務卿布林肯說，中國政府「幾乎肯定」（Almost Certainly）批准了本國公司向俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供非致命的軍民兩用援助。但他沒有具體說明中國向俄羅斯提供了什麼。

布林肯當地時間2月23日在《大西洋》雜誌舉辦的一次對話活動上說：「中國公司提供的非致命、兩用型的支持，幾乎肯定是得到國家批准的，因為它們其實沒有區別，但沒有致命軍備的支持，然而，過去幾個月我們也得到中國現在正強烈考慮這麼做（提供致命軍備）的訊息。」

彭博社的報導稱，布林肯此番中國政府默許企業通過軍民兩用物資幫助俄軍的言論，將會加劇局勢的緊張。自拜登政府認定並擊落了飛越美國本土的中國偵察氣球以來，兩國關係驟降至冰點。

布林肯說，他希望中國可以收到這樣的訊息：在北京擺脫數年的新冠清零政策並更多參與全球外交之際，為俄羅斯的侵略提供軍事支持會削弱中國的國際聲譽。

布林肯表示，「我希望，但是以一種非常清晰的方式來表達，那就是中國可以得到這個訊息，因為它不僅來自我們，也來自許多其它國家，我們不想看到中國以實質性的方式幫助和鼓動俄羅斯在烏克蘭的戰爭努力，因此在中國努力發動魅力攻勢、在走出新冠疫情的同時恢復與其他國家接觸的時候，我不認為它希望因為給俄羅斯提供致命武器而進一步跟別人疏遠。」