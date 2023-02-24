台中港務分公司為促進台中港港區土地有效利用，積極辦理招商作業，引進業者駐港投資設廠！目前已與海力雅集成簽訂「台中港港埠產業發展專業區（1）約0.7公頃土地投資經營契約」，自今年1月26日起租，將於台中港打造零碳排建築與再生能源的產業價值鏈。

據悉，海力雅集成公司主要生產製造美學潔能帷幕板，屬於一種彩色BiPV（Building integrated Photovoltaics）建築整合太陽能建材，是當今全球最具競爭力之建築整合太陽能建材。這種建材是以美觀與藝術性之玻璃批覆建材，賦予建築物外觀豐富的表情，並可以結合太陽能發電效能，符合歐洲建材與太陽能認證規範之安全、遮日、保溫、減噪等多功能特性，進而改善建築物內之生活品質。同時整合國內跨產業高科技設計、製造與服務能力，為全球零能耗建築提供兼具藝術美學與太陽能發電效益之最佳解決方案。

海力雅集成公司的先進技術與產品，除了已獲得國家發展基金青睞之外，更獲得2020年德國紅點最佳產品設計獎，並以自有品牌Pixasolar行銷海外。

海力雅集成公司預計於台中港投資1.7億元，打造一座彩色BiPV建築整合太陽能建材專業製造工廠，生產美學潔能帷幕板，且將導入最新專利技術，落實先進綠能科技技術根植台灣。

該廠預計2024年初開始生產，產品年產量可達9.7萬平方公尺，除可創造約120名就業機會，更可利用台中港自由貿易港區境內關外模式，直接外銷產品至歐洲、北美、日本、中東及東南亞等地。