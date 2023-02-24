《證交所》同泰3月2日起列全額交割股 17:392023/02/24 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣證券交易所表示，同泰(3321)最近期財務報告顯示每股淨值已低於5元，核有證交所營業細則第49條第1項第1款規定之情事，公告自3月2日起，將其上市有價證券列為變更交易方法。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《台北股市》永道-KY 3月下旬上市 暫定承銷價83.58元 《電腦設備》研華去年EPS 13.85元、擬派利11元 雙締新猷 3月底前完成 公司負責人及主要股東資訊年度申報 #證交所 #同泰 #3月 #2日 #第1 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淡北道路預算估增10億 拚3月重新公告 04:102023/02/24 生活新聞 疫苗加一全民接種運動 3月6日開跑 04:102023/02/24 生活新聞 《汽車股》共享車洩個資 和泰車、裕隆遭證交所開罰 10:582023/02/24 財經 突破心理障礙 鄭兆村復出摘金 04:102023/02/24 運動天地 「桃園會展中心」展覽館棟3月完工 17:322023/02/24 區域情報-桃園 《光電股》明基材2022年每股盈餘4.04元 Q1偏光片價格仍有壓 16:392023/02/24 財經 《證交所》證交所重啟招商 台股「高殖利率」吸睛 08:082023/02/24 財經 華新公布3月不銹鋼盤價 多半以平盤開出 11:332023/02/24 財經 《盤後解析》台股爆量甩尾跌百點 3月留意7族群 15:292023/02/24 財經 《電纜股》華新3月盤價多持平 316系列採各別議價 11:382023/02/24 財經 北市愛心卡租借YouBike 3月1日起上路 04:102023/02/24 地方新聞 全台首個機器人外送員 3月上路 04:102023/02/23 社會新聞 46億桃園新地標將登場！ 張善政：展覽棟3月完工迎世客博 15:002023/02/24 生活 中華郵政 辦全國捐血活動 3月起跑 04:102023/02/24 全球財經 《電子零件》業績力拚勝去年 鉅橡逆勢收紅 13:492023/02/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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