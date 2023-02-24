省道台7甲線5.8公里處在今天（24日）下午3時邊坡忽然掉下一顆約磚頭大小的落石，砸中1輛正在行駛的車輛，造成後座楊姓女乘客額頭受有撕裂傷，傷者已送往羅東博愛醫院救治，駕駛與另外2名乘客無受傷情形。

據了解，遭落石砸中的車輛，是一家人從台南前來旅遊，午後從經台7甲線開往大同方向，但在5.8公里處忽降落石砸中車輛。

宜蘭縣消防局獲報後，派遣大同、南山分隊前往救援，後座楊女頭部約有6乘2公分的撕裂傷，有流鼻血、意識模糊等情況，經救護人員急救處理後送醫救治。